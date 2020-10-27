Masterchef 27 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef'de bugün 27 Ekim Salı günü dokunulmazlık yarışı vardı. Mavi takımdan Özgül ve kırmızı takımdan Tanya kaptan olarak takımlarının başında yerini aldı. Peki hangi takım düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 27 EKİM SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler çorbadan menü çıkarttılar. Şefler çeşit çeşit çorba yapılmasını istedi. 5 farklı çorba türü şu şekilde : Acılı bulgur çorbası, Terbiyeli işkembe çorbası, Mercimek çorbası, Balık çorbası, Minestrone çorbası

27 EKİM SALI MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Her iki takımdan da 2 kişi çorbaların tadına bakacak ve en iyisi hangisiyse ona puan verecek. Bu puanlamanın ardından en çok puan alan takım dokunulmazlığı kazanacak.

Mavi takımdan tadımcılar : Uğur ve Sefa

Kırmızı takımdan tadımcılar : Serhat ve Emir

KAZANAN TAKIMLAR KİMLER?

Oylama hala devam ediyor. Şuanda durum 4-1 kırmızı takım önde. Fakat toplam 20 oy verileceği için henüz yarışma sona ermedi. Açıklanınca yazacağız. Takipte kalabilirsiniz.

SONUÇ

Acılı bulgur çorbası kazanan takım : -

Terbiyeli işkembe çorbası kazanan takım : -

Mercimek çorbası kazanan takım : -

Balık çorbası kazanan takım : -

Minestrone çorbası kazanan takım : -

MAVİ TAKIM : -

KIRMIZI TAKIM : -

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Özgül

Esra

Uğur

Ayyüce

Eray

Sefa

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Tanya

Barbaros

Serhat

Furkan

Emir

Ebru