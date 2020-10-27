Masterchef 26 Ekim kaptanlık düellosu ödülü ne? Yeni takımlar belli oldu mu? Kaptanlık düellosunu Özgül mü kazandı Tanya mı kazandı?

Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 26 Ekim düelloyu kim kazandı? Özgül mü Tanya mı? Yemeğin adı neydi? Verilen ödül nedir?

MASTERCHEF 26 EKİM KAPTANLIK DÜELLOSUNDAKİ YEMEĞİN ADI NEYDİ?

Masterchef şefleri düello için İzmir bombası yapılmasını istedi. Özgül ve Tanya İzmir bombasını en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle kapıştı.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ÖZGÜL MÜ? TANYA MI?

Masterchef yarışmasında bugün Özgül ve Tanya İzmir bomba tatlısı ile kaptanlık düellosunda kapıştı. Tatlılar yapıldı. Şefler tarafından en beğenilen tabak Tanya'nınki oldu. Buna göre kaptanlık düellosunu Tanya kazanmış oldu.

KAZANAN : TANYA

MASTERCHEF 26 EKİM DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre kaptanlık düello oyununu kazanan kişi rakip takımdan istediği bir oyuncuyu kendi takımına alabilecek ve kendi takımından bir kişiyi rakip takıma verebilecek. Yani yenen kaptanın 1 oyuncu takas hakkı olacak.

DÜELLOYU KİM KAZANDI? TAKIMA ALDIĞI OYUNCU KİM?

Düelloyu Tanya kazandı. Tanya rakip takımdan Barbaros'u kendi takımına aldı. Kendi takımından ise Sefa'yı karşı takıma gönderdi.

26 EKİM MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

Mavi takım kaptanı: Özgül

Kırmızı takım kaptanı: Tanya

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Özgül

Esra

Uğur

Ayyüce

Eray

Sefa

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Tanya

Barbaros

Serhat

Furkan

Emir

Ebru