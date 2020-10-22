Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Ekim Perşembe Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF 22 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler Çay Saati ile 7 çeşit yemek yapılmasını istedi. Yapılacaklar: Vişneli mekik - sosyete mantısı - çilekli tart - ekler - sakallı sandviç - dereotlu poğaça - çatal şeklindedir.

22 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Henüz sonuç tam olarak açıklanmadı. Şuan şefler yemeklerin tadına bakıyor. Oylamaya geçilmedi.

KAZANAN : -

KAZANAN TAKIMLAR KİMLER? HANGİ YEMEKLER KAZANDI?

Vişneli mekik kazanan takım :

Sosyete mantısı kazanan takım :

Çilekli tart kazanan takım :

Ekler kazanan takım :

Sakallı sandviç kazanan takım :

Dereotlu poğaça kazanan takım :

Çatal kazanan takım :

SONUÇ

MAVİ TAKIM : -

KIRMIZI TAKIM : -

Buna göre dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştır. Kırmızı takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacaktır.

MAVİ TAKIM KADROSU

Eray, Barbaros, Furkan, Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Emir, Ebru, Berker, Özgül, Sefa, Tanya