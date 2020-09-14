MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef yeni bölüm fragmanında neler oluyor? MasterChef 2020 yeni yarışmacısı kim?

İzleyiciyi ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümü ile yine heyecan yarattı. Elenen Arem yerine yeni gelen iasim merak konusu oldu. MasterChef Türkiye yarışmasına bu hafta kim katıldı?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Her hafta zorlaşan MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümü ile bu zorluğu hissettirdi. Tatlı kategorisinde yarışacak yarışmalar en lezzetli tatlıyı sunmak için kıyasıya rekabet edecek.

BU HAFTA MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASINA KİM KATILDI?

Arem'im elenmesiyle takım arkadaşları ve seyirciler büyük üzüntü yaşadı. Haftanınj başında elenen kişi yerine gelecek isim ise büyük merak uyandırdı. Bu hafta MasterChef Türkiye yarışmasına Selin Aydın dahil oldu. Selin Aydın artık eskisi kadar kolay lokma olmayacağını dile getirdi.

MASTERCHEF 54. FRAGMAN İZLE!