Masterchef 20 Ekim Emir ve Sefa'nın tabağı neden değerlendirmeye alınmadı? Emir ve Sefa hata mı yaptı?

Bugün birinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve Emir-Sefa'nın tabakları değerlendirmeye alınmadı. Peki Emir ve Sefa neden değerlendirmeye alınmadı? Ne yaptılar? Hataları ne oldu?

EMİR VE SEFA'NIN TABAKLARI NEDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI?

Emir ve Sefa sonradan yağ soslarına bir şeyler kattıkları için değerlendirmeye alınmadı. Masterchef'te kural olarak süre bitmesinin ardından ellerini kaldırdıktan sonra yarışmacılar yemeklerine bir ilave katkı maddesi katamazlar. Kural gereği bu yasaktır. Bu bakımdan Emir ve Sefa'nın tabakları Şefler tarafından değerlendirmeye alınmadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Özgül kazandı. Özgül şimdi 1. eleme adayı olarak Berker'in ismini söyledi.

Dokunulmazlığı kazanan isim : ÖZGÜL