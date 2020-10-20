Masterchef 20 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazan? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef'de bugün 20 Ekim Salı günü dokunulmazlık yarışı vardı. Mavi takımdan Eray ve kırmızı takımdan Emir kaptan olarak takımlarının başında yerini aldı. Peki hangi takım düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 20 EKİM SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler dana etinden menü çıkarttılar. Şefler dana etinden çeşit çeşit yemek yapılmasını istediler. 5 farklı dana eti ile hazırlanan haşlama, tencere, fırın, ızgara bonfile ve katmer.

15 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Peki, mücadeleyi kim kazandı. Yayınlanan bölümde hangi takımın kazandığı belli değil. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

KAZANAN TAKIMLAR KİMLER?

Haşlama, kazanan takım : Mavi takım

Tencere yemeği, kazanan : Mavi takım

Fırın yemeği, kazanan takım: Kırmızı takım

Izgara bonfile, kazanan : Kırmızı takım

Tatlıda kazanan : Mavitakım

SONUÇ

MAVİ TAKIM : 3

KIRMIZI TAKIM : 2

Buna göre 1. dokunulmazlığı mavi takım kazanmıştır. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacaktır.

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Eray,

Barbaros,

Furkan,

Serhat

Uğur

Esra

Ayyüce

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Emir,

Ebru,

Berker,

Özgül,

Sefa,

Tanya