Masterchef 19 Ekim Sıcak Sandviç'te elenen 4 isim kimler oldu? Sıcak Sandviç yemeğinde elenen isimler kim?

Masterchef sandviç gününde soğuk ve sıcak sandviçte elenen toplam 8 kişilik isim belli oldu. Peki sıcak sandviçte kim elendi? Soğuk sandviçte elenen isimler kimler oldu?

MASTERCHEF SICAK SANDVİÇ'TE ELENEN 4 İSİM KİM OLDU?

Henüz sıcak sandviçte elenen 4 isim açıklanmadı. 3 isim açıklandı. Elenen 3 isim : Özgül - Furkan - Berker oldu. Dördüncü açıklanacağı sırada reklama girdi. Takipte kalabilirsiniz.

SICAK SANDVİÇ ELENEN İSİMLER

- ÖZGÜL

- FURKAN

- BERKER

MASTERCHEF SOĞUK SANDVİÇ'TE ELENEN 4 KİŞİ KİM?

Masterchef'te soğuk sandviçte elenen 4 isim Serhat - Tanya - Uğur ve Esra oldu.

MASTERCHEF SERHAT NEDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI?

Masterchef bugün soğuk sandviç oyunu ile başladı. 13 yarışmacıdan 12'si değerlendirmeye alındı. Serhat'ın tabağı ise değerlendirmeye alınmadı. Mehmet Şef Serhat'a kızmıştı. Bunun nedeni ise Serhat'ın tabak yerine sandviçi tahta üzerinde sunması oldu. Yani kısaca Serhat ilk oyunda yemeğini tabak yerine kesme tahtasında sunduğu için değerlendirmeye alınmadı. Bunun üzerine yemeğini kendisi yiyen Serhat'a Mehmet Şef çok sinirlendi.