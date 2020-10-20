Masterchef 19 Ekim kaptanlık düellosu ödülü ne? Yeni takımlar belli oldu mu? Kaptanlık düellosunu Eray mı kazandı Emir mi kazandı?

MASTERCHEF 19 EKİM DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre kaptanlık düello oyununu kazanan kişi rakip takımdan istediği bir oyuncuyu kendi takımına alabilecek ve kendi takımından bir kişiyi rakip takıma verebilecek. Yani yenen kaptanın 1 oyuncu takas hakkı olacak.

DÜELLOYU KİM KAZANDI? TAKIMA ALDIĞI OYUNCU KİM?

Düelloyu Eray kazandı. Rakip takımdan Barbaros'u kendi takımına aldı. Kendi takımındaki Ebru'yu ise rakibe yolladı. Yani Barbaros-Ebru değişikliği oldu.

19 EKİM MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

Mavi takım kaptanı: Eray

Kırmızı takım kaptanı: Emir

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Eray

Barbaros

Furkan

Serhat

Uğur

Esra

Ayyüce

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Emir

Ebru

Berker

Özgül

Sefa

Tanya