Masterchef 19 Ekim kaptanlık düellosu ödülü ne? Yeni takımlar belli oldu mu? Kaptanlık düellosunu Eray mı kazandı Emir mi kazandı?
20.10.2020 00:39 | Güncelleme: 20.10.2020 00:42
Masterchef'de bugün 19 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Eray ve kırmızı takımdan Emir ton balıklı makarna ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...
Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 19 Ekim düelloyu kim kazandı? Eray mı Emir mi? Yemeğin adı neydi? Verilen ödül nedir?
MASTERCHEF 19 EKİM KAPTANLIK DÜELLOSUNDAKİ YEMEĞİN ADI NEYDİ?
Masterchef şefleri düello için ton balıklı makarna yapılmasını istedi. Eray ve Emir ton balıklı makarnayı en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle kapıştı.
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ERAY MI? EMİR Mİ?
Masterchef yarışmasında bugün Eray ve Emir ton balıklı makarna ile kaptanlık düellosunda kapıştı. Yemekler yapıldı. Ama Şefler ikisinin de tabaklarını fazla beğenmediler, kötü buldular. Lakin sonuç itibariyle kaptanlık düellosunu kazanan isim Eray oldu.
KAZANAN : ERAY