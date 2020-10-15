Masterchef 15 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazan? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF 15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler ispanyol menüsü ile 5 çeşit yemek yapılmasını istedi. Şefler İspanyol yemekleri yapılmasını istediler.

15 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Mavi takım 2-0 öndeydi. Fakat kırmızı takım sonradan müthiç geri dönüşle 3-2 kazanmasını bildi. Ayrıca tatlıda kırmızı takım mavi takımdaki Furkan'ı yendi.

KAZANAN : KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIMLAR KİMLER?

Soğuk Tapas kazanan takım : Mavi takım

Sıcak Tapas kazanan : Mavi takım

Paella kazanan : Kırmızı takım

Ana yemekte kazanan : Kırmızı takım

Tatlıda kazanan : Kırmızı takım

SONUÇ

MAVİ TAKIM : 2

KIRMIZI TAKIM : 3

Buna göre 2. dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmıştır. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacaktır.

MAVİ TAKIM KADROSU

Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem