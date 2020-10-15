Masterchef 15 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazan? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler İspanyol yemeklerinden 5 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?
MASTERCHEF 15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler ispanyol menüsü ile 5 çeşit yemek yapılmasını istedi. Şefler İspanyol yemekleri yapılmasını istediler.
15 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Mavi takım 2-0 öndeydi. Fakat kırmızı takım sonradan müthiç geri dönüşle 3-2 kazanmasını bildi. Ayrıca tatlıda kırmızı takım mavi takımdaki Furkan'ı yendi.
KAZANAN : KIRMIZI TAKIM
KAZANAN TAKIMLAR KİMLER?
Soğuk Tapas kazanan takım : Mavi takım
Sıcak Tapas kazanan : Mavi takım
Paella kazanan : Kırmızı takım
Ana yemekte kazanan : Kırmızı takım
Tatlıda kazanan : Kırmızı takım
SONUÇ
MAVİ TAKIM : 2
KIRMIZI TAKIM : 3
Buna göre 2. dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmıştır. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacaktır.
MAVİ TAKIM KADROSU
Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru
KIRMIZI TAKIM KADROSU
Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem