Masterchef 13 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yeni bölümde haftanın 1. ve 2. eleme adayları belli oldu. Ayyüce ise dokunulmazlığı kazandı. Peki 1. ve 2. eleme adayları kimler?

13 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

13 Ekim Salı 2020 dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştır. Ardından Kırmızı takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oynamıştır.

MAVİ TAKIM

Uğur

Furkan

Esra

Emir

Berker

Tanya

Ebru

KIRMIZI TAKIM

Sefa

Serhat

Barbaros

Eray

Özgül

Ayyüce

Didem

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştır. Buna göre bireysel dokunulmazlığı Ayyüce kazanmıştır. Ayyüce de haftanın 1. eleme adayı olarak Didem'i söylemiştir.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM:

Ayyüce

ELEME ADAYLARI:

Haftanın 1. eleme adayı : Didem

Haftanın 2. eleme adayı : Özgül