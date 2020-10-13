MasterChef 13 Ekim düelloyu kim kazandı? Mavi takım - Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

Dün akşam MasterChef'te Mavi takım kaptanı Uğur ve Kırmızı takım kaptanı Sefa karşıya gelmiş ve düelloyu Uğur kazanmıştı. Bugün de Mavi takım ve Kırmızı takım takım düellosunda karşı karşıya geliyor en güzel pide tariflerini yapmaya çalışıyorlar. Peki, MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pide düellosunu kim kazandı? Pide düellosunda kim kiminle eşleşti?

MAVİ TAKIM – KIRMIZI TAKIM PİDE DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım – Kırmızı takım pide düellosu 5-2 Mavi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuca göre Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

PİDE DÜELLOSUNDA KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Didem - Ebru : Ebru kazandı / CANTİK PİDE EBRU KAZANDI

Özgül - Emir : Emir kazandı / KAYSERİ CIVIKLI PİDESİ EMİR KAZANDI

Barbaros - Uğur : Barbaros kazandı

Serhat - Tanya : Tanya kazandı

Sefa - Esra : Sefa kazandı / BAFRA PİDESİNDE SEFA KAZANDI

Eray - Furkan : Furkan kazandı / KONYA BIÇAK ARASI PİDE FURKAN KAZANDI

Ayyüce - Berker : Berker kazandı

SONUÇ : MAVİ TAKIM 5-2 KAZANMIŞTIR