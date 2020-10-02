Masterchef 1 Ekim Perşembe eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?
02.10.2020 00:44 | Güncelleme: 02.10.2020 00:48
Masterchef 1 Ekim Perşembe günkü yeni bölümünde 2 eleme adayı çıktı. 1 kişi de dokunulmazlığı kazandı. Yarışmacılar karides yemeği yaparak birbirleriyle yarıştı. Peki Masterchef eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Tüm detaylar haberimizde...
Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yeni bölümde haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Sefa ise dokunulmazlığı kazandı. Peki 3. ve 4. eleme adayları kimler?
1 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
1 Ekim Perşembe 2020 dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştır.
MAVİ TAKIM
Serhat (Kaptan)
Özgül
Furkan
Eray
Tanya
Uğur
Sefa
Didem
KIRMIZI TAKIM
Emir
Esra
Duygu
Ayyüce
Berker
Ebru
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştır. Buna göre bireysel dokunulmazlığı Sefa kazanmıştır. Sefa da haftanın 3. eleme adayı olarak Uğur'u söylemiştir.
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM:
Sefa
ELEME ADAYLARI:
Haftanın 3. eleme adayı : Uğur
Haftanın 4. eleme adayı : Didem