Masterchef 1 Ekim Perşembe eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yeni bölümde haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Sefa ise dokunulmazlığı kazandı. Peki 3. ve 4. eleme adayları kimler?

1 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1 Ekim Perşembe 2020 dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştır.

MAVİ TAKIM

Serhat (Kaptan)

Özgül

Furkan

Eray

Tanya

Uğur

Sefa

Didem

KIRMIZI TAKIM

Emir

Esra

Duygu

Ayyüce

Berker

Ebru

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştır. Buna göre bireysel dokunulmazlığı Sefa kazanmıştır. Sefa da haftanın 3. eleme adayı olarak Uğur'u söylemiştir.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM:

Sefa

ELEME ADAYLARI:

Haftanın 3. eleme adayı : Uğur

Haftanın 4. eleme adayı : Didem