Master Chef eleme adayları kimler? Master Chef 69. bölüm eleme adayları kimler?

Bugün akşam 20.00'da yeni bölümü 69. bölüm ile ekranlara gelecek lan TV 8'in fenomen yarışma programında eleme gecesi heyecanı yaşanacak.

MASTER CHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yeni bölümde bir kişinin yarışmaya aveda edecek olması sosyal medyanın gündemi.Peki, adaylar kimler? Master Chef eleme adayları kimler?

Bugün eleme potasında ter dökecek isimler Didem Uğur, Duygu ve Esra.