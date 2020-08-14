Maskeyle namaz olur mu? Maskeyle namaz kılınır mı?

Hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler tüm gün yüzümüzde takılı halde duruyor Namaz kalırken de çıkarılmayan maskeler dini yönden vatandaşın merak konusu oldu. Vatandaşlar, maskeyle namaz olur mu ve maskeyle namaz kılınır mı gibi soruların yanıtlarını merak araştırıyor. Peki, maskeyle namaz kılınır mı?

MASKEYLE NAMAZ OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı fetvada burnun yere değmesi huşu konusunda şu şekilde fetva yer alıyor:

Secdede burnun yere değmesinin hükmü nedir? burun yere değmeden kılınan namaz geçerli midir?

Namazın rükünlerinden biri de secdeye varmaktır. Namazda rükûdan sonra, ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaya secde denir. Her rekâtta iki secde etmek farzdır. Secdede alın ve burun birlikte yere konmalıdır (Merğînânî, el-Hidâye, I, 328,329; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 193-196; Mehmed Zihni, Ni'met-i İslam, s. 254-255). Zira Resûlullah (s.a.s.), namazda secdeye vardığında alnını ve burnunu yere koyar, kollarını yanlarına yapıştırmaz, ellerini de omuz hizasına gelecek şekilde koyardı (Tirmizî, Salât, 89). Buna göre özürsüz olarak secdede alnın yere konulup da burnun konulmaması mekruhtur. Bununla birlikte namaz geçerlidir. Alın yere konulmazsa namaz geçersizdir.