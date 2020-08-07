Maske takmadığı için kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı

Polonya'da bir kişi maske takmadan markete girdiği için kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yığılan talihsiz kadının başına 3 dikiş atılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Polonya'nın kuzeyinde yer alan Bydgoszcz kentinde bir kişi alışveriş yapmak için girdiği markette maske takmadığı için kadın çalışan tarafından uyarıldı. Bunun üzerine kadınla tartışan kişi, maskesiz kendisine hizmet verilmeyeceğinin söylenmesinin ardından öfkeli bir şekilde marketten çıkarak maskesini almaya gitti. Bir süre sonra yüzünde maske ile yeniden markete gelen şahıs, reyonlar arasında alışveriş yaptığı esnada daha önce kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı. 23 yaşındaki çalışan, yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılırken saldırgan ise sakin tavırlarla marketi terk etti.

2 yıla kadar hapisle yargılanabilir

Yüzüne aldığı darbenin ardından ilk şoku atlatan kadın, çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde kanama ve morluklar meydana gelirken, kafasına 3 dikiş atıldı. Market çalışanları olayı polise bildirdi. Marketteki kamera kayıtlarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği saldırganı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilmesi beklenen saldırgan, adam yaralamak suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek. - VARŞOVA