Maske fiyatı ne olacak? Ücretsiz maske nasıl alınır? Maske nerede satılıyor?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılmasıyla Hayat Eve Sığar Uygulamasından ücretsiz tıbbi maske dağıtımı fırsatı sundu. E-devlet üzerinden de yapılan maske dağıtımında değişikliğe gidildi. Son değişiklikle maskeler marketler, eczaneler ve internet üzerinden satılabilecek. Peki, maske fiyatı ne kadar olacak?

MASKE FİYATI NE KADAR?

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tıbbi maskeler KDV dahil en fazla 1 TL olabilecek. Bir liranın üzerinde satışı yapılamayacak maskelerin daha fazla ücrete satılması durumunda fahiş ücret şeklinde değerlendirilecek.

MASKE NEREDE SATILIYOR?

Vatandaşların kolay erişim sağlaması amacıyla maskeler 8 Mayıs tarihi itibariyle, marketler, eczaneler, medikal ürün satan iş yerleri ve internet üzerinden satışa sunulacak.

Maske satışları ilk olarak virüsün en yaygın olduğu İstanbul'da ve sonrasında da büyükşehirler de dahil olmak üzere başlayacak. İlk satışlarda maskeler 50'li paketlerde olacak, ardından 10'lu paketler de piyasaya sunulacak.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

E-devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzeriden ücretsiz maske talep edilebiliyor. E-devlet sayfasından maske başvurusunu tercih ettikten sonra istenilen bilgilerin akabinde masket başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasından da ücretsiz maske temin edilebiliyor. Uygulamadaki ''Sağlık Durumu'' sekmesinden maske talep et bölümü işaretlenmeli. Maske talep et seçeneği tercih edildikten sonra ekrana gelen barkod ile eczaneden tıbbi maske alınacak.