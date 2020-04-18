Marketler açık mı? A101 açık mı? Bim açık mı? Şok market açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hangi marketler açık? İçişleri Bakanlığı emri ile 17 Nisan gecesi 24.00'dan itibaren 19 Nisan gecesi 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasaktan muaf olan işletmeler hangileri? Marketler açık mı?