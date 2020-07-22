Mariano'nun Galatasaray'daki istatistikleri - Mariano kaç yaşında, nereye transfer olacak?

2017 yılında Galatasaray'a Sevilla'dan transfer olan Mariano defans mevkisinde oynamaktadır. Zamanla Galatasaray'ın vazgeçilmez defans oyuncusu haline gelen Mariano'nun Galatasaray'daki tüm performans oranlarını sizler için derledik.

MARIANO KİMDIR?

Mariano Ferreira Filho ya da kısaca Mariano 23 Haziran 1986 doğumlu, Galatasaray takımında defans pozisyonunda görev yapmış Brezilyalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2004 yılında Guarani kulübünde başlamıştır.

Mariana tam adı nedir : Mariano Ferreira Filho

Mariano doğum tarihi : 23 Haziran 1986

Mariano kaç yaşında : 34 yaşında

Mariano mevkisi nedir : Defans

Mariano boyu kaçtır : 1,77 metre

Mariano kilosu kaç : 69 kg

MARIANO'NUN GALATASARAY'DAKİ PERFORMANS VE İSTATİSTİKLERİ

2017 - 2018 sezonu : Toplam 28 maçta; 2 gol 6 asist

2018 - 2019 sezonu : Toplam 39 maçta; 0 gol 5 asist

2019 - 2020 sezonu : Toplam 38 maçta; 0 gol 5 asist

Mariano'nun Galatasaray'daki istatistikleri bu şekildedir. Defans oyuncusu olduğundan dolayı gol ve asist sayıları azdır diyebiliriz.

MARIANO NEREYE TRANSFER OLACAK?

Galatasaray bu sezon sözleşmesi sonlanacak olan Mariano ile yollarını ayırdı. Peki Mariano nereye transfer olacak çok merak konusu oldu.

Mariano bugün takımla son antrenmana çıkmıştı. Takımdan ayrılan Mariano'nun hangi takıma transfer olacağı henüz bilinmiyor. 34 yaşındaki Mariano'nun gideceği takım henüz belli olmamıştır.