Maria ile Mustafa 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Maria ile Mustafa 3. bölüm izle

Maria ile Mustafa yeni bölüm ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Maria ile Mustafa 4. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

MARİA İLE MUSTAFA 4. BÖLÜM FRAGMANI

Maria aşkına karşı koyamayan Mustafa, hem çocuğunu hem de aşkını korumak için mücadele eder.27 Eylül'de ATV'de ekrana gelecek olan Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölüm fragmanı haberimizde.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Galip'in ateşlediği silah ortalığı karıştırır. Mustafa'nın Gonca'dan ayrılmamasını isteyen Kudret, Maria'yı kovar. Karnında Mustafa'nın bebeğini taşıyan Maria, aşkıyla gururu arasında ne yapacağını bilemez! Reyhan'ın söyledikleri onu bir karar vermeye zorlar. Nadire, intikam hırsı ve öfkesi nedeniyle olanlardan büyük bir suçluluk duyar. Maria, hayatını en zor kararını vermeye çalışırken, aşkı uğruna bütün dünyayı karşısına alan Mustafa'nın Maria'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İkisi de kendilerini bekleyen çok büyük tehlikeden habersizdirler!