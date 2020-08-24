Marco ve Laura: ABD kıyılarına yaklaşan çifte fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Haiti, Küba ve Dominik Cumhuriyeti'nde hasara ve can kaybına yol açan Marco ve Laura fırtınaları, ABD kıyılarına yaklaşıyor. Farklı yönden gelerek ülkenin güney kıyılarında etkili olması beklenen fırtınalar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Marco kasırgasının Louisiana eyaletinde bugün etkisini göstermesi beklenirken, Laura'nın da Perşembe günü Teksas'a ulaşması tahmin ediliyor. Ancak Laura'nın yerinden sapıp doğu istikametinde ilerlemesi halinde, Lousiana eyaleti iki fırtınayı da birlikte yaşayacak. Yaşanması ihtimali bu olay, eyalet tarihinde ilk olabilir.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Ülkenin güney kıyılarındaki bölgelerde binlerce kişinin tahliye edildiği fırtınanın Lousiana ve Mississipi bölgelerinde suları 2 metreye kadar yükseltebileceğinden endişe ediliyor. Konuyla ilgili Başkan Trump şimdiden Lousiana'yı afet bölgesi ilan etti. Yoğun yağışların etkisi altına aldığı bir başka ülke olan Porto Riko da geçtiğimiz günlerde afet bölgesi ilan edilmişti.

Milyonlarca kişiyi etkiledi

Amerika kıyılarına doğru seyreden fırtınalar, şu ana kadar ziyaret ettikleri ülkelerde büyük sıkıntılara yol açtı. Dominik Cumhuriyeti'ni vuran Laura fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Haiti'de ise 5 kişi ülkenin başkenti Port-au-Prince'deki felaketler sel felaketi nedeniyle öldü. Küba'nın doğu kesimlerinde de çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilerek yüksek alanlardaki güvenli binalara yerleştirildi.

Haiti'de de beş kişinin öldüğü duyuruldu. Ülkenin başkenti Port-au-Prince şiddetli sel felaketiyle boğuşuyor.

Küba'nın doğu kesimlerinde de çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilerek sığınaklara ya da yüksek alanlardaki güvenli binalara yerleştirildi.

Pazar günü şiddetini artıran Marco kasırgası, saatte 120 kilometre hızında rüzgarlara neden oluyor.

Laura da kasırgaya dönüşecek

ABD'nin dördüncü büyük şehri Houstan'a doğru ilerlemesi beklenen Laura'nın Çarşamba günü şiddetini artırarak kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ülkeyi arka arkaya vurması beklenen fırtınalar nedeniyle ABD Ulusal Kasırga Merkezi uzun süreli risk uyarısında bulundu.

ABD Sahil Güvenliği de New Orleans limanında demirleyen gemilere bölgeyi terk etme planı uygulamaları konusunda uyarıda bulundu.