Mansur Yavaş, Ankara Halk Ekmek Müdürü hakkında ne dedi? Mansur Yavaş belediye meclisi konuşmasında ne dedi?

Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman'ın istifa ettiği dönem hakkında açıklamalar yapan Mansur Yavaş çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Mansur Yavaş, Ankara Halk Ekmek Müdürü hakkında ne dedi? İşte Mansur Yavaş'ın Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman için kullandığı ifadeler.

MANSUR YAVAŞ, ANKARA HALK EKMEK MÜDÜRÜ HAKKINDA NE DEDİ?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman için, "Kendini işten atıyor. Gazetelere 'istifa ettim' diyor ama kendi kendini işten attığı için kıdem tazminatı alıyor. Fakirin fukaranın ekmeğinden alıyor" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ BELEDİYE MECLİSİ KONUŞMASINDA NE DEDİ?

Yavaş, belediye meclisi toplantısında, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Kendini işten atıyor. Gazetelere 'istifa ettim' diyor ama kendi kendini işten attığı için kıdem tazminatı alıyor. Fakirin fukaranın ekmeğinden alıyor. Hangi parti toplantılarına ne kadar ücretsiz ekmek gitmiş, hepsi savcılıkta" ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre; Yavaş'ın işaret ettiği ismin Halk Ekmek eski Genel Müdürü Ahmet Sarıduman olduğu ortaya çıktı. Sarıduman, kendisini Halk Ekmek'ten kovarak 36 bin TL tazminat aldı. Sarıduman, 12 bin TL genel müdür maaşı aldığını açıklamıştı. Yalova'da Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye AK Parti'ye geçince Sarıduman da 3 ay önce Yalova Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı.