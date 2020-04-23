Manisa'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan Cevdet Ç., olay yerinde yaşasmını yitirdi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Milli Egemenlik Meydanı yakınında meydana geldi. Cevdet Ç., yolun karşısına geçerken, cadde ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, cadde ortasında birini yerde yatarken görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çevdet Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ise çevredeki güvenlik kameralarından şüpheli yada şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalıştı. Soruşturma sürdürülüyor.