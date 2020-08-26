Malazgirt nerede? Malazgirt haritadaki yeri neresidir? Malazgirt hangi il ve hangi ilçede, haritadaki konumu nedir?

Malazgirt Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1071 yılında, günümüzde Muş iline ait Malazgirt ilçesinde yapılmış ve tarihi bir zaferle sonuçlanmış savaştır.

MALAZGİRT NEREDE?

Malazgirt, Muş ilinin bir ilçesidir. Malazgirt; ovası, kalesi ve tarihi Malazgirt Meydan Muharebesi ile tanınmış bir ilçedir. İlçenin yüzölçümü 1534 km² 'dir. Muş iline 137 km uzaklıktadır. İlçe, doğusunda Patnos, batı­sında Bulanık, güneyinde Ahlat ve kuzeyinde Murat Nehri ile çevrilidir.

MALAZGİRT HANGİ ŞEHİRDE BULUNUR?

Malazgirt ilçesi hangi ile ait : Muş'un ilçesidir.

Malazgirt Muş şehrine ait bir ilçedir. Malazgirt ilçesi Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır.

MALAZGİRT HARİTADAKİ YERİ NERESİDİR?

Malazgirt Muş şehrinin bir ilçesidir . Türkiye üzerindeki haritadaki yeri aşağıdaki gibidir.

Ek olarak yakından çekilmiş haritası da altta verilmiştir.

Malazgirt meydan savaşı 1071 tarihinde bu bölgede yapılmıştır. Haritadaki yeri bu şekildedir.

MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ NEDİR? NE ZAMAN YAPILDI?

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.

Malazgirt savaşı ne zaman yapıldı : 26 Ağustos 1071

Malazgirt savaşı nerede oldu : Günümüzde Muş ili Malazgirt ilçesi

Malazgirt savaşını kim kazandı : Selçuklu zaferi

Malazgirt savaşı kimler arasında oldu : Büyük Selçuklu Devleti - Bizans İmparatorluğu

Savaştaki Selçuklu komutanları : Alp Arslan , Afşin Bey , Artuk Bey , Süleyman Şah

Savaştaki Bizans komutanları : Romen Diyojen , Nikiforos Bryennios , Theodore Alyates , Andronikos Dukas