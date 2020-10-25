Malatyaspor - Gençlerbirliği kaç kaç bitti? Malatyaspor - Gençlerbirliği sonucu? Malatyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu 2 – 1 bitti

Süper Lig maçları tüm hızıyla covid önlemi olark seyircisiz bir şekilde devam ediyor. Lig sürerken 6. Haftada Yeni Malatyaspor konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Maçın başlarında Murat Yıldırım'la öne geçti: 0-1. 24'te yeni transfer Semih Kaya skora denge getirdi: 1-1. Daha sonra ise 53'te Kubilay Kanatsızkuş kafa golüyle skoru belirledi: 2-1. Bu sonuçla Malatya temsilcisi puanını 8'e çıkarırken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.

MAÇIN AYRINTILARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat, Johansson, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Murat Yıldırım, Candeias, Stancu

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş, Kubilay Kanatsızkuş, Acquah, Ahmet Ildiz, Karim Hafez, Cueva, Tetteh