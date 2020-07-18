Malatya'da mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!

Mardin'den Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Suçatı Mahallesi'ne, kayısı bahçelerinde çalışmaya gelen tarım işçileri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve olaylar sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgaya jandarma ekipleri müdahale tti.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Beşir Dolaşmaz (16) olay yerinde hayatını kaybetti, Muhammed Gümüş (17) yaralandı.

Yaralı Gümüş 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Gümüş Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dolaşmaz'ın cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.