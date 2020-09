Kovid-19 tedbirleri denetimi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Pandemi Kurulu üyeleriyle kent merkezinde denetim yaptı.

Çay bahçeleri, kafe ve iş yerlerini denetleyen Vali Baruş, kafelerde masa ve sandalyelerin sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etti.

Baruş ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Baruş, İçişleri Bakanlığının talimatıyla her hafta kent genelinde yaptıkları denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Baruş, amaçlarının, gördükleri eksikleri ilgililerle paylaşarak gerekli tedbirleri almalarını sağlamak olduğunu dile getirerek, "Tedbirlere uyma noktasında büyük mesafe katettik. İnsanlarımız da bu hususa dikkat etmeye başladı. Özellikle oturdukları yerlerde yan yana oturmamaya ve sosyal mesafeye özen gösteriyorlar ama hala eksiklikleri olan esnafımız var." dedi.

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayısını azaltamadık"

İş yeri sahiplerine uyarılarda bulunduklarını, uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uygulayacaklarını anlatan Baruş, şöyle devam etti:

"Sokaklarda ve caddelerdeki kalabalığın önüne geçmek için polis, jandarma araçları ile cami hoparlörlerinden duyurularda bulunuyoruz. Lütfen, vatandaşlarımız uyarılara dikkat etsinler. İlimizde halen yoğun bakım ve entübe hasta sayısını azaltamadık, aksine artıyor. Hastaneye düştüğü zaman vatandaşlar 'keşke yapmasaydım' diyor ama oraya düştükten sonra geri dönmenin bir çaresi yok. Hastalığın kimin üzerinde ne gibi bir etki bıraktığına dair kesin tespiti de yok. Hastalık genç, yaşlı ayırmıyor. Şu an genç yaşta entübe, solunum cihazına bağlı yaşayan yoğun bakım hastalarımız var. Gençler 'bize bir şey olmaz' demesin. Özellikle gençler çok dikkat etsinler. Gençlerin ortalıkta fazla gereksiz yere dolaşması, evlerine bu hastalığı götürmelerine ve kronik hastalara bulaştırmalarına ve ölümlerine neden oluyor. Bu konuda tüm aileler duyarlılık göstermek zorunda. Lütfen uyarıları ciddiye alalım, mesele ciddidir. Kurallara uymazsak ilimizdeki bu salgını maalesef tasfiye edemeyiz."

Vali Baruş, salgından kurtulmanın yollarını aradıklarını, bu mücadelede en büyük yardımcılarının vatandaş olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda ekiple denetim yapıyoruz. Başarı, vatandaşlarımızın duyarlılığına bağlı. Bu duyarlılığı lütfen gösterelim. Artık aile, akraba, arkadaş ziyaretlerine son verelim. Kişisel temaslardan kaçınalım, sosyal temas zorunlu olduğu halde mutlaka maske kullansınlar. Maske kullanmayan kimseyle muhatap olmasınlar. Maske takmayan kişilerin iş yerine girmesinler. Bu kurullara uymayan kişileri uyaralım. Kalabalık ortamlar, maalesef hastalıkla mücadelede gerekli başarılı elde edememize neden oluyor. Onun için bir süre daha sabır gösterelim ve hep birlikte bu zorlu süreci birlikte aşalım."

Vali Baruş, kentte şu an 26 kişinin yurtlarda zorunlu karantinada bulunduğunu da bildirdi.

Kamu kurumlarına girişte HES kodu uygulamasını da zorunlu hale getireceklerini aktaran Baruş, duyarlılık gösterilmesi halinde vaka sayılarının aşağı çekileceğini kaydetti.

Denetime İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Sağlık İl Müdürü Recep Bentli ve diğer ilgililer de katıldı.