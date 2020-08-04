Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Depremden çevre iller etkilendi mi?

AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi. İlk açıklamalara göre; depremde şu ana kadar can kaybı yok.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 7,02 kilometre derinlikte meydana geldi.

"HASARA YÖNELİK İHBAR YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından; "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." açıklaması yaptı.

"ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK"

Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, şu açıklamaları yaptı:

"Çok şükür can kaybı bilgisi almadık. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çok şiddetli hissettik. Ama kısa sürdüğü için bir yıkım olduğunu düşünmüyoruz. Biz belediyedeydik, daha önceki depremde bizim belediye binamız ağır hasar gördüğü için tek katlı başka binadaydık. Tek katlı binada bile ağır çatlaklar oluştu. Vatandaşlarla görüşüyorduk. Çok uzun sürmediği için böyle bir yıkım olduğunu düşünüyoruz. 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz'daki deprem bu kadar şiddetli değildi, bu çok şiddetliydi. Bu depremi saymazsak, şu ana kadar olan depremlerde 2500'e yakın binamız ağır hasarlıydı. Vatandaşlarımızın bu depremde ağır hasar görmüş binalara girmemelerini istiyoruz. Risk oluşturacak bütün binaları daha önceki depremlerden dolayı boşaltmış durumdaydık."

"DETAYLI ARAŞTIRMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

TRT Haber canlı yayınında konuşan Malatya Valisi Baruş, şunları söyledi:

"12.37'de deprem meydana geldi. Pütürge merkezli bir deprem. Hemen harekete geçip araştırmalara başladık. Tüm mahalle muhtarlarına ulaşıldı. Şuana kadar gerek can kaybı, yaralanma konusunda olumsuzluk yok. Hasar tespiti çalışmalarımızı başlatacağız. Sadece Pütürge değil çevre ilçelerde de araştırmalarımız sürüyor. Kırsal kesimde konutlar eski durumda. Taş ve kerpiç şeklinde. Daha önce de depremleri yaşadı oralar. Deprem konuları da en kısa zamanda inşaa edilecek inşallah. Şuanda da bu depremden dolayı bir olumsuzluğumuz yok. Detaylı araştırmalarımız devam ediyor."

"TÜM EKİPLERİMİZ GÖREVLERİNİN BAŞINDADIR"

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Altun, "Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır. Süreci en hafif hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizin görevlerinin başındadır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'DAN OLAYLA İLGİLİ PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti: "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için."

BİR SAAT İÇİNDE 4 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 şiddetindeki depremden sonra bir saat içerisinde 4 artçı sarsıntı yaşandı. Saat 12.37'de Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem sonrasında saat 12.48 ve 12.51 'de 1,7 şiddetinde, saat 12,55'de 1,4 ve saat 13,01'de 1,8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu arada, 5,2 şiddetindeki depremden önce de Pütürge ilçesinde saat 12.20'de 1,9 saat 12.21'de ise 1,7 şiddetindeki sarsıntılar kayıtlara geçti.

MALATYA DEPREMİ ELAZIĞ'DA HİSSEDİLDİ

Deprem Elazığ'da da hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar korkuyla dışarı kaçtı. Deprem anından yaşadıkları korku dolu anları aktaran vatandaşlardan Mehmet Pehlivan, "Korkumuz geçmedi hala devam ediyor. Lokantaya bir şeyler yemek için girdim ve masanın sallandığını hissettim. O psikoloji geçmediği için hemen dışarı kaçtık. Yani büyük bir depremdi. Allah yardımcımız olsun" dedi. Veysel Yetim ise, "Depremi hissettik, bayağı salladı. 15-20 saniye kadar salladı. Biz de ondan sonra dışarı kaçtık. Tahminlerimize göre 5,6 şiddetinde bir deprem oldu. Biz de kahvenin önünde oturuyorduk dışarı boş bir alana kaçtık" diye konuştu.