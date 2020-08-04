Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

04.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Baruş'tan açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Civar illerden de hissedildi

Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.