Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı

Başarı hikayesini anlattığı video ile sosyal medyada adından söz ettiren SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece tedbir kararı konulması nedeniyle zor günler yaşıyor.

TİCARETE KÜÇÜK YAŞLARDA ATILDI

Küçük yaşta İstanbul'a gelen ve çalıştığı lokantada müşterilerden arta kalan dönerleri ekmek arası yaparak pazarda satışa sunan Sezgin Baran Korkmaz, bu girişimcilik örneğini hayatının sonraki aşamasına da taşıyarak genç yaşında holding patronu oldu. Organize sanayi bölgelerinin daha yeni kurulmuş vebatmış firmalarını uygun maliyetle kendi bünyesine alan SBK Holding'le ilgili gelen son haber gündeme bomba gibi düştü.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Korkmaz hakkında yürütülen kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ve Korkmaz'ın şirket ve kişisel hesapları ile diğer mal varlıklarına ilişkin incelemenin de sürdüğü belirtilmişti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Söz konusu gelişmelerin ardından Korkmaz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar dikkati çekiyor. Korkmaz, daha önceki bir gönderisinde, Kars'ta 12 yaşında ayakkabı boyacılığı yaptığı kaldırımda çektirdiği fotoğrafı "Çayı koyun yeniden başlıyoruz" notuyla alıntılayarak tekrar paylaştı.

KORKMAZ HAKKINDAKİ İDDİALAR

ABD'de Utah Federal Savcılığının, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.

Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.

Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.