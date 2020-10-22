Makkabi Tel Aviv - Karabağ UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Makkabi Tel Aviv - Karabağ arasındaki maçtır. Peki Makkabi Tel Aviv - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

MACCABİ TEL AVİV - KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Makkabi Tel Aviv - Karabağ UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

MACCABİ TEL AVİV - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Makkabi Tel Aviv - Karabağ maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz. Maç ayrıca CBC Sport Azerspace 46E kanalında da yayınlanacaktır.

MACCABİ TEL AVİV - KARABAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Bloomfield Stadyumu, Tel Aviv'da oynanacak.