Sosyal medya paylaşımları sebebiyle yeniden gündeme gelen Lütfü Türkkan, siyasi hayatıyla da sık sık konuşulmaktadır. Lütfü Türkkan kimdir, aslen nereli? Lütfü Türkkan hangi partidendir?

LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

Lütfü Türkkan, İstanbul'da 5 Şubat 1959 tarihinde dünyaya geldi. Babasının adı Cevat, annesinin adı Halise'dir.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu (Ön lisans), Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (Ön lisans) ve Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümünü bitirdi.

Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam eden Türkkan, Gıda Mad. San. Tic. AŞ (TÜGMAD)'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfında Başkanlık görevinde bulundu. Beykent ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından düzenlenen Balkan konferanslarına tebliğler sundu.

24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca ve Bulgarca bilen Türkkan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

LÜTFÜ TÜRKKAN HANGİ PARTİDEN?

2011-2015 yılları arasında MHP Kocaeli milletvekili olarak görev aldı. Bu dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi de oldu.

MHP'de parti içi muhaliflerin yanında yer almasının ardından İYİ Parti'nin kurucularından oldu ve Genel İdare Kurulu'na seçildi. 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti Basın Yayın ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi. 27. dönemde Grup Başkanvekilliği'ne seçildi.