Luis Suarez kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor, hangi takımlarda oynuyor?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni Luis Suarez, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Luis Suarez kimdir? Luis Suarez hangi takımlarda oynadı? Luis Suarez kaç yaşında nereli? Luis Suarez hangi pozisyonda oynuyor?

LUIS SUAREZ KİMDİR?

Luis Alberto Suárez Díaz, 24 Ocak 1987'de Salto Uruguay'da doğmuştur. Santrafor mevkisinde oynayan Uruguaylı milli futbolcudur.La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir.

LUIS SUAREZ KÜNYE

Tam adı: Luis Alberto Suárez Díaz

Doğum tarihi: 24 Ocak 1987

Yaşı: 33 yaşında

Doğum yeri: Salto, Uruguay

Boyu: 1,82 m

Mevkii: Santrafor

Kulübü: Atlético Madrid

FUTBOL KARİYERİ

1 Temmuz 2006 tarihinde, Groningen Suárez'i bedelsiz olarak transfer etti.

9 Ağustos 2007 tarihinde, Ajax Suárez'i Groningen'den 7.5 Milyon Euro karşılığında transfer etti.

31 Ocak 2011 tarihinde, Liverpool Suárez'i Ajax'dan 26,5 milyon avro karşılığında transfer etti.

11 Temmuz 2014 tarihinde Barcelona, Suarez'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Aynı zamanda Liverpool'da Uruguaylı futbolcusuna teşekkür mesajı yayınlayarak Barcelona'ya transferini duyurdu.

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Atlético Madrid'e transfer oldu. İlk maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı.