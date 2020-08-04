Lübnan Sağlık Bakanı: Patlamada 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

04.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:55

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

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Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.