Lübnan Sağlık Bakanı: Patlamada 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.