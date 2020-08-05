Lübnan Sağlık Bakanı Beyrut'taki patlamada ölü sayısının 63'e yükseldiğini duyurdu

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 63'e yükseldi.

05.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 00:31

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 63'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini belirtti.

Hasan, daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısını 50, yaralı sayısını da 2 bin 750 olarak duyurmuştu.