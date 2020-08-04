Lübnan Sağlık Bakanı: Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 50'ye yükseldi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 50'ye, yaralı sayısı 2 bin 750'ye yükseldi.

04.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 00:32

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 50'ye, yaralı sayısı 2 bin 750'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, en az 2 bin 750 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.