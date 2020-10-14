Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakereleri başladı

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakereler Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başladı.

Lübnanlı ve İsrailli heyetler, deniz sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerinin ilk oturumu için sabah saatlerinde iki ülke arasında konuşlu bulunan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahına geldi.

BM himayesinde ve ABD ara buluculuğunda başlayan dolaylı müzakerelerin görüşmelerine, iki ülkeyi temsil eden heyetlerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Schenker ve BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis katılıyor.

Bölgede sıkı güvenlik tedbirleri alan UNIFIL ve Lübnan ordusuna bağlı birliklerin, yoğun devriye gezdikleri gözlendi.

Müzakerelerin ilk aşaması deniz sahasıyla sınırlı olacak

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargahında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, sınır anlaşmazlığı konusunda İsrail'le yapılacak müzakerelerin ilk aşamasının "teknik ve deniz sahasıyla" sınırlı olacağını açıklamıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.