Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.

Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.