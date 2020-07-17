Lübnan'da ekonomik kriz ülkeyi karanlığa gömdü

Lübnan'da elektrik kesintileri genelde şaşırılacak bir durum değil. Ama son dönemde evlerinde mum depolayan, geleneksel gaz lambalarını kullanan ve çalışmayan buzdolaplarında çürüyen gıdaları çöpe atmak zorunda kalanların sayısı artıyor. Ülkede derinleşen ekonomik krizin yansıması elektrik kesintilerinin artmasında görülüyor.

Lübnan'ın elektrik dağıtım şirketi ve jeneratör işletmeleri, yakıt tedarikinin azalması ve bir sonraki sevkiyatın ne zaman yapılacağına dair belirsizlikler nedeniyle Haziran ayı sonundan itibaren elektrik dağıtımında kısıtlamalara gitti.

Ülke karanlığa gömüldü. Başkent Beyrut ve diğer şehirlerdeki elektrik kesintilerine dikkat çekmek için halk, sosyal medyada çok sayıda fotoğraf paylaştı.

70 yaşındaki Samira Hanna, Beyrut'taki eski apartman dairesinde günün çoğunu karanlıkta geçiriyor, zira günde yalnızca 2 saat elektrik veriliyor.

Kötüleşen ekonomi nedeniyle jeneratörün maliyetini karşılamak bir yana, mum bile almakta zorlandığını söylüyor.

Reuters'a konuşan Hanna, "Biraz aydınlık diye dışarıda oturuyorum. Televizyon izlemiyoruz. Çamaşır yıkayabilmek için elektriğin gelmesini bekliyorum... İnanın, buzdolabında hiçbir şey yok" diyor.

Trablus'ta yaşayan jinekolog Salim Abi Saleh de "Evde mumum var ama klinikte ne yapayım?" diyerek elektrik kesintilerinden şikayet ediyor.

Sıcak yaz aylarında günde yalnızca birkaç saat elektrik kullanabilen Beyrutlular yaşadıklarını 1975-1990 arasındaki iç savaş dönemine benzetiyor.

'Altın yerine mazot alıyorlar'

Lübnan Enerji Bakanı Raymond Ghajar, elektrik kesintilerinin nedeninin "enerji stoklamak" olduğunu söyledi ve yükselen enflasyona karşı halkın kendisini korumak için mazot aldığını ifade etti.

Ghajar, "Altın yerine insanlar mazot alıyor" dedi.

Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kaçakçılığının da etkenlerden biri olduğu belirtiliyor.

Covid-19 salgını döneminde hastaneler de elektrik kesintilerinden etkileniyor. Beyrut'ta koronavirüs vakalarına bakan devlet hastanesi bazı ameliyat odalarını, bekleme odaları ile koridorlardaki klimaları kapatmak zorunda kaldı.

Telefon santrallerinde elektrik olmaması nedeniyle bazı cep telefonu şebekelerinin çekim ağları da ülkenin bazı bölgelerinde kesintiye uğradı.

Lübnan'da hükümetin elektrik kesintilerini gidermek için birçokları özel sektörün jeneratör tedarikine bel bağlıyordu. Ama jeneratörü olanlar da artan fiyatlar nedeniyle yeterli ve karşılanabilir mazotu bulmakta zorlanıyor.

Halk da tepkisini sosyal medyada gösteriyor.

Sosyal medyada Lübnanlı bir kadın, cep telefonunu aracının aküsüyle şarj edebilmek için gece yarısı bir saat araba kullanmak zorunda kaldığını yazdı.