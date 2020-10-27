Lokomotiv Moskova - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

LOKOMOTİV MOSKOVA - BAYERN MUNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

LOKOMOTİV MOSKOVA - BAYERN MUNİH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - BAYERN MUNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Lokomotiv Stadyumu, Moskova'da oynanacak.