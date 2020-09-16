Logan Wolverine konusu nedir? Logan wolverine oyuncuları kimler? Logan wolverine filmi serileri nelerdir?
James Mangold tarafından yönetilen ve Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan Logan Wolverine konusu nedir? Logan Wolverine oyuncuları kimler?
16.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:40
2017 yılında yayınlanan, Aksiyon, bilim kurgu, dram türündeki film Logan Wolverine konusu nedir? Logan Wolverine filmi oyuncuları kimler?
LOGAN WOLVERİNE KONUSU NEDİR?
Wolverine karakterinin başından geçen son hikayeyi anlatmakta. Eski güçlerini kaybetmiş olan Wolverine artık bir kaçak durumundadır ve kendine normal bir iş bulup hayatını devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra artık Profesör X' de bakmaktadır.
Alzheimer olan Profesör X güçlerine eskisi gibi hakim olamamakta ve bu yüzden bakıma ihtiyaç duymakta. Wolverine bu gibi sorunlarla uğraşmanın yanı sıra kendi hastalığıyla da uğraşmakta.
LOGAN WOLVERİNE OYUNCULARI KİMLER?
Hugh Jackman
Patrick Stewart
Charles Xavier
Dafne Keen
Laura Kinney
Boyd Holbrook
Donald Pierce
Stephen Merchant
Caliban
Elizabeth Rodriguez
Gabriela Lopez
Richard E. Grant
Eriq La Salle