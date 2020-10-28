Liyakat kelimesi pek çok yerde karşımıza çıkar. ANlamlı yada anlamsız birçok noktada karşılaştığımız ve sıklıkla cümle içinde kullanılan bu kelimenin anlamı çokça merak ediliyor. Peki, liyakat nedir? Liyakat ne demek? Liyakat sistemi nedir? Liyakat göstermek ne demektir?

LİYAKAT NEDİR?

- Bir kişinin, kendine iş verilirken güven duyulmasını elde ettiren kalitesi, o işe yaraşması, değim.

- Yeterlilik.

- Layık olma, uygunluk, yaraşır olma, değim.

LİYAKAT TDK'YA GÖRE ANLAMI NEDİR?

1. isim Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim:

"Liyakat ve namusa dayanan zenginliğe düşman değilim." - Mehmet Kaplan

2. isim Kifayet:

"Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu