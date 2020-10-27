Liverpool - Midtjylland UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Liverpool - Midtjylland maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

LİVERPOOL - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Liverpool - Midtjylland maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

LİVERPOOL - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - Midtjylland maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında da yayınlanacak.

LİVERPOOL - MİDTJYLLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Anfield, Liverpool'da oynanacak.