Turuncu kategoride aranan Heba Rodi adlı terörist sağ yakalandı

Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda, turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı terörist sağ yakalandı. Jandarma Özel Harekat timlerince yakalanan teröristin, PKK'nın sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu olduğu bildirildi.

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalındaki operasyonda; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir" denildi.