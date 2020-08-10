Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

10.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:21

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

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LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.