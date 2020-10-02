Liseler ne zaman açılacak? Pazartesi günü hangi liseler açılıyor? Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ne zaman açılıyor? 2020 liseler yüz yüze eğitim

Liselerin açılma tarihi belli oldu. Buna göre 5 Ekim Pazartesi 2020 günü bazı liselerde yüz yüze eğitim başlayacaktır. Peki bu liseler hangileri? Hangi liseler eğitime başlıyor? Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ne zaman açılacak? Tüm detaylar haberimizde.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak, yani 5 Ekim tarihinde 4 lise türü açılacaktır.

Liseler ne zaman açılacak

5 EKİM PAZARTESİ HANGİ LİSELER AÇILACAK?

5 Ekim pazartesi günü açılacak lise türleri aşağıdaki gibidir:

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

- Çok Programlı Anadolu Liseleri

- Mesleki Eğitim Merkezleri

- Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinde

5 Ekim pazartesi tarihinde açılacak liseler bu şekildedir.

OKULLARDA MASKE TAKMAK VE SOSYAL MESAFEYE UYMAK ZORUNLU OLACAK MI?

Elbette kurallara uymak zorunlu olacaktır. Okullarda sosyal mesafeye ve maske kuralına riayet edilerek eğitim görülecektir. Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.