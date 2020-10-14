Lihtenştayn - San Marino UEFA Uluslar Ligi grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Lihtenştayn - San Marino maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?

LİHTENŞTAYN - SAN MARİNO MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

13 Ekim Salı akşam saat 21:45'de oynanan Lihtenştayn - San Marino maçının sonucu 0-0 bitmiştir.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç berabere bitmiştir. Haliyle gol atılmamıştır.

UEFA ULUSLAR LİGİ N GRUBU PUAN DURUMU

Cebelitarık : 6 puan

Lihtenştayn : 4 puan

San Marino : 1 puan