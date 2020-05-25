Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile...
Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
25.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:57
Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.