Libya Ordusu, Terhune'de mayın deposu ele geçirdi

Libya Ordusu, kontrolü sağladığı Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kullandığı çok sayıda mayın bulunan bir depoyu ele geçirdi.

07.06.2020 04:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 04:15

Libya Ordusu, kontrolü sağladığı Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kullandığı çok sayıda mayın bulunan bir depoyu ele geçirdi.

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Öfke Volkanı Operasyonu sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinde Hafter milislerinin kaçmadan önce Trablus'taki mescitlere, sivillere ait evlere ve yollara yerleştirmek için kullandığı çok sayıda mayın ve patlayıcının bulunduğu bir deponun ele geçirildiği belirtildi.

Libya Ordusu cuma günü, Terhune kentinin tamamen kontrolleri altına geçtiğini duyurmuş, Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari de yaptığı açıklamada kenti kaybettiklerini kabul etmişti.

Öte yandan Libya hükümeti, Hafter milislerinin mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirdikten sonra terk ettikleri bölgelerin tamamen güvenli hale getirilene dek sivil halka evlerine dönmemeleri çağrısı yapmıştı.