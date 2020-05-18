Libya ordusu Hafter milislerinin bir hava savunma sistemini daha imha etti

Libya ordusu hava unsurlarının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden (HSS) üçüncüsünü imha ettikleri bildirildi.

18.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:20

Libya ordusu hava unsurlarının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden (HSS) üçüncüsünü imha ettikleri bildirildi.

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Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, hava unsurlarının, Sirte kentinin güneyinde Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir tipinde bir hava savunma sistemi ve elektronik sinyal bozucuyu imha ettiklerini belirtti.

Buna göre, orduya bağlı silahlı insansız hava araçları (SİHA) son 48 saat içinde, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği üçüncü hava savunma sistemini etkisiz hale getirdi.

Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne sevk edilen iki hava savunma sisteminin de orduya bağlı hava unsurları tarafından vurulduğu açıklanmıştı.