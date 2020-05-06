Libya'da Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü, 3'ü çocuk 19 sivil yaralandı
Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus yakınında düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.
06.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:29
Libya'da sivil ölümleri her geçen gün giderek artıyor.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.